No último sábado (04) pouco mais de 800 professores receberam a segunda dose da vacina contra a covid-19 no município de Alta Floresta. Os trabalhos, que iniciaram de forma tímida, após uma força tarefa da secretaria de saúde, secretaria de esportes e secretaria de educação, conseguiu completar o calendário vacinal, zerando as doses e completando a oferta de primeira dose para pessoas de 18 anos.

Atingindo as metas de idade, a cobrada repescagem por parte de pessoas que por algum motivo não tomaram a primeira dose no momento oportuno, deve ser inclusa nas programações para as próximas semanas. “As doses realmente zeraram o estoque devido ao avanço da vacinação, chegamos aos 18 anos, estamos aguardando novas remessas através do Ministério da Saúde, governo de Mato Grosso, pra que a gente possa abrir uma data, ou várias datas, para fazer a vacina de primeira dose nessas pessoas que perderam o dia que era para ser vacinado”, destacou a enfermeira Rosemar Alves.

A pouca procura pela segunda dose do imunizante é fator de preocupação da secretaria municipal de saúde. Uma das orientações é ficar atento a data agendada para a segunda dose. “Isso é muito importante, a gente percebe que o público não comparece 100% o dia que é para que é para tomar a dose. A gente segue à risca o calendário, o período do fabricante para a segunda dose, comparecendo no dia agendado vai contribuir pra que ele tenha uma melhor resposta imune”, apontou Alves.

Mais de 41 mil doses já foram aplicadas, atualmente o serviço segue também com parceria com o curso de enfermagem da Fadaf. “Estamos aqui, como acadêmicos, fazendo esse trabalho voluntário para a cidade, e participando desse momento maravilhoso”, apontou a acadêmica Claudia, que destacou a humanização do processo, reforçando o pedido para que a população compareça no centro de vacinação nos dias agendados.

Uma estratégia para a repescagem já é pensada por parte da equipe da secretaria de saúde responsável pela vacinação, devido ao feriado de independência, os trabalhos retomam nesta quarta-feira (08). “Retornando as atividades a gente vai estar com a vacinação de segunda dose para aqueles que estão com agendamento para quarta-feira”, concluiu Rosemar Alves.