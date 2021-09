Saúde 22/09/2021 10:28 Alta Floresta: Saúde e Assistência Social unidas na prevenção ao suicídio Dentre as ações do Setembro amarelo, a prefeitura de Alta Floresta por meio da secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta representada pelo Programa Saúde na Escola – PSE juntamente com a Miss Teen Alta Floresta Helen Golçaves Larocca desenvolveram, no último dia 14, a primeira reunião de discussão e início dos planejamentos para elaboração de projeto de trabalho continuado que visa a prevenção ao suicídio. As ações serão desenvolvidas juntamente com representantes do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social - CREAS e Centro de Atenção Psicossocial – CAPS. Tendo como principais objetivos: a profilaxia; identificação de pessoas com sinais de alerta e acompanhamento dos casos que se fazem necessários. Tendo como público alvo, estudantes das escolas públicas estaduais e privadas, que correspondem ao nível médio de ensino. Segundo Claudiomiro Viera, coordenador do Programa Saúde na Escola, nos próximos dias outras reuniões acontecerão para a continuidade da organização e planejamento do projeto.

