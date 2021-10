Saúde 06/10/2021 06:04 Outubro Rosa: divulgado calendário para realização de coletas de preventivo nas unidades de saúde de Alta Floresta Foto: Divulgação Foi divulgada através da diretoria de Atenção Básica de Alta Floresta, a programação especial de ações voltadas à saúde da mulher em alusão ao Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero. Está prevista nesta programação, diversas datas nas unidades de saúde do município, onde serão realizados além da coleta do preventivo, avaliação saúde bucal e exames de hepatite B e C, HIV e Sífilis. Confira as datas abaixo. Unidade Data Horário Unidade de Saúde da Família XIV Santa Bárbara 06/10/2021 17h às 21h Unidade de Saúde da Família XV Élida Borges 06/10/2021 17h às 21h Unidade de Saúde da Familía XII Cidade Alta II 08/10/2021 17h às 21h Unidade de Saúde da Família IV Santa Rita de Cássia 13/10/2021 17h às 21h Unidade de Saúde da Família XI Universitário 13/10/2021 17h às 21h Unidade de Saúde da Família I Vila Nova 14/10/2021 17h às 21h Unidade de Saúde da Família X São José Operário 18/10/2021 17h às 21h Unidade de Saúde da Família V Cidade Alta 20/10/2021 13h às 21h Unidade de Saúde da Família VI Boa Nova 20/10/2021 17h às 21h Unidade de Saúde da Família IX Bom Jesus 20/10/2021 17h às 21h Unidade de Saúde da Comunidade Santa Lúcia 20/10/2021 início as 07h Unidade de Saúde da Família II Júlia Maria (Cidade Bela) 21/10/2021 18h às 22h Unidade Básica de Saúde Araras 21/10/2021 17h às 21h Unidade de Saúde da Pista do Cabeça 21/10/2021 início as 07h Unidade de Saúde da Comunidade Ouro Verde 22/10/2021 início as 07h Unidade de Saúde da Família VIII Boa Esperança 27/10/2021 17h às 21h Unidade de Saúde da Comunidade Rio Verde 27/10/2021 início as 07h Unidade de Saúde da Família III Panorama 30/10/2021 13h às 17h Unidade Básica de Saúde Primavera seg a sexta 13h às 17h Conhecido como Papanicolau, o exame citológico é preventivo do câncer de colo do útero e detecta se há alterações nas células dessa região antes que a mulher apresente sintomas, reduzindo a mortalidade pela doença.

