Saúde 06/10/2021 16:32 Quatro casos da variante Delta do coronavírus são confirmados pela SES em Mato Grosso A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou que quatro amostras encaminhadas para análise no Instituto Adolfo Lutz, em julho de 2021, são da variante Delta, que já circula há algum tempo em Mato Grosso. Apesar da presença da mutação, a vacinação tem ajudado na contenção da pandemia, sendo que o número de casos e óbitos tem diminuído consideravelmente. Em nota, a Pasta informou que das dez amostras suspeitas da variante Delta em Mato Grosso, quatro obtiveram resultados positivos para a variante. Nenhum destes pacientes que tiveram a suspeita de estarem com a mutação foi a óbito no estado.

“É importante destacar que Mato Grosso registra queda no número de casos da Covid-19, nas taxas de ocupação de leitos e nos registros de óbitos pela doença, na medida em que também amplia a vacinação e a distribuição de doses de imunizantes contra a Covid-19”, ressalta a secretaria em nota.



Nos primeiros cinco dias deste mês de outubro, Mato Grosso teve 240 casos confirmados da Covid-19 e 11 mortes. Dos contaminados, 41 se recuperaram, 152 eram monitorados, sem necessidade de atendimento em hospitais e 11 estavam internados.



Em setembro, foram 10.043 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso e 87 mortes em decorrência da doença. Do total de infectados, 7.323 se recuperaram, 2.465 estavam em monitoramento e 166 precisaram ser internados.



Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (111.717), Várzea Grande (38.615), Rondonópolis (37.889), Sinop (26.002), Sorriso (18.297), Tangará da Serra (17.751), Lucas do Rio Verde (15.638), Primavera do Leste (14.712), Cáceres (11.862) e Barra do Garças (10.569).

