Saúde 26/10/2021 14:59 Marcelo Carvalho | PMAF Prefeitura de Alta floresta realiza 176 atendimentos na Ação Mulher Bem Cuidada Foto: Divulgação No intuito de promover uma maior prevenção para a saúde da mulher, a prefeitura de Alta Floresta por meio da Secretaria de Saúde, deu o tom de rosa último sábado (23), com a realização da Ação Mulher Bem Cuidada, que contou com exames de mama, consultas médicas, avaliação bucal, atualização de cartão de vacinação, teste rápido de hepatites virais e coleta de preventivo. Ao todo, foram realizados 176 atendimentos, em dois locais. A ação, contou com os profissionais da Atenção Básica, SAE municipal e acadêmicos de enfermagem da Fadaf, estes, que já vem somando com diversas ações em saúde, merecem nossos agradecimentos, pelos serviços prestados e pelo atendimento que é sempre elogiado, por todos que passam por esses alunos. “Uma ação para levarmos os serviços de rotina das Unidades Básicas de Saúde para mais próximo da comunidade. Com isso, além de facilitar atendimentos de saúde, levamos informações e reforçamos a importância da prevenção e o diagnóstico precoce na luta contra o câncer de mama e o colo do útero”, afirmou a secretária de Saúde, Sandra Melo. A Diretora de Atenção Básica, a Enfermeira Flávia Alves destaca a importância desta ação "A cada dia temos procurado nos renovar com estratégias, proporcionando uma saúde humanizada e acessível, essa ação é reflexo disso, estamos tendo o suporte direto de nossas equipes de trabalho e todos estamos empenhados para cumprir nossos planejamentos. ” Durante todo o mês de outubro ano, a Secretaria de Saúde está realizando encontros e palestras, e as equipes de saúde sempre reforçam a necessidade desse cuidado com a saúde da mulher.

