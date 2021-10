Saúde 28/10/2021 16:56 Hospital de Mato Grosso é o primeiro a ter microscópio neurocirúrgico Santa Rosa, em Cuiabá, é o único no estado a possuir o Kinevo 900, aparelho que possui sistema de visualização robótico capaz de realizar mapeamento detalhista em neurocirurgias Foto: Divulgação final de setembro deste ano, a unidade recebeu o microscópio neurocirúrgico Kinevo 900, considerado o que há de mais inovador e moderno no quesito de tecnologia de microscopia para execução de procedimentos neurocirúrgicos no cérebro, medula e de nervos periféricos. Em menos de um mês, o Santa Rosa já realizou cinco cirurgias em pacientes com tumores cerebrais e doenças da coluna vertebral (tumor e hérnia de disco). A aquisição equipara Mato Grosso com os principais centros de neurocirurgia do País. No estado, apenas o Santa Rosa possui o aparelho. Segundo o neurocirurgião e neurorradiologista intervencionista do Hospital Santa Rosa, Wilson Novais, o equipamento permite melhor visualização das estruturas neurológicas, possibilitando mais precisão na técnica cirúrgica. "O microscópio cirúrgico Kinevo, da fabricante Zeiss, é o que existe de mais preciso atualmente no mundo em termos de tecnologia de microscopia para execução de procedimentos neurocirúrgicos. Isso inclui os aneurismas, tumores, malformações e ainda o reparo de lesões provocadas por trauma", afirma Wilson. O Kinevo possui um sistema de comandos robóticos com altíssima precisão, memórias de posição e mecanismos anti-vibração. Além disso, as imagens geradas são em 4K. O microscópio utiliza luzes especiais para ter uma visualização mais apurada de tecidos específicos, como vasos sanguíneos ou tumores. "Por exemplo, no caso de uma cirurgia de ressecção de tumores cerebrais, o microscópio possibilita uma distinção precisa entre o que é tumor e o que é o tecido cerebral normal. E isso faz toda a diferença na hora de extrair os tumores, impactando diretamente no resultado final para o paciente", explica o médico. Somada à tecnologia, o Santa Rosa também possui um corpo clínico de neurocirurgiões capacitados para utilizar o Kinevo. "Profissionais que possuem títulos de especialistas pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, além de treinamento nas subespecialidades", destaca o médico Wilson Novais. "Esse equipamento traz segurança para o neurocirurgião e para o paciente. E temos resultados mais eficientes. O Grupo Santa, ao qual o Hospital Santa Rosa integra, tem investido fortemente na área tecnológica nos últimos dois anos. E o microscópio cirúrgico Kinevo é a coroação de tudo o que foi implementado até agora", ressalta o especialista.

