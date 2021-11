Saúde 04/11/2021 06:56 G1MT Casos de Covid aumentam após quase 80% das pessoas não retornarem para tomar 2ª dose de vacina em Sorriso Apenas 814 pessoas das 4 mil que estavam previstas procuraram os pontos de imunização para receberem a segunda dose da vacina. Mais de 6 mil estão com a dose atrasada. Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/AgBR O secretário de Saúde de Sorriso (MT), Luís Fábio Marchioro, disse que o número de casos de Covid-19 voltou a crescer no município entre outubro e novembro deste ano devido à baixa procura pela segunda dose das vacinas contra a doença. A abstenção no último fim de semana foi de 79,6%. De acordo com o secretário, apenas 814 pessoas das 4 mil que estavam previstas procuraram os pontos de imunização para receberem a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Um levantamento feito pela prefeitura no dia 28 de outubro mostra que mais de 6 mil moradores da cidade estavam com a segunda dose atrasada. “Havíamos organizado uma grande ação no fim de semana justamente para dar uma opção a mais para quem está com a dose atrasada. Infelizmente, não houve a procura não atendeu nossas expectativas”, frisa o gestor. Atualmente, há 64 ativos no município. No dia 1º, por exemplo, 17 pessoas testaram positivo e, destas, cinco não tinham recebido nenhuma dose de imunizante. “Não estamos aqui para discutir os motivos que levaram essas pessoas a não buscar a imunização. Pelo contrário, nossa função é alertar sobre a importância cada vez maior de buscar a imunização e praticar a prevenção”, disse. Por que são necessárias 2 doses da vacina contra Covid; entenda O secretário informou que quem ainda não recebeu a segunda dose deve buscar um dos polos de vacinação (no Centro de Eventos do Rota do Sol e na Upinha da Zona Leste) para ser imunizado. O recado também é válido para quem deve receber a segunda dose até o dia 12 de novembro. Segundo Fábio, é possível adiantar a imunização. Para isso, o paciente deve comparecer no Centro de Eventos do Rota do Sol ou no PSF Nova Integração, Upinha da Zona Leste das 7h30 ás 10h30 e à tarde das 13h30 ás 16h30 de segunda a sexta-feira e no período matutino aos sábados. Os dois pontos também aplicam a dose de reforço, a terceira dose em profissionais da saúde, idosos e imunossuprimidos.

