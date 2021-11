Saúde 08/11/2021 05:27 Alta Floresta: Prefeitura promove ações de saúde bucal para alunos da rede municipal Foto: Divulgação Aprendizado de uma forma divertida foi trabalhado pelas equipes de Saúde Bucal em várias escolas do município de Alta Floresta. De forma lúdica, as Equipes desenvolveram ações de promoção e prevenção da saúde bucal. Atividades de orientações do autocuidado, escovação e prevenção da cárie chamaram a atenção dos escolares para o desenvolvimento de hábitos, como higiene bucal e alimentação saudável. Para a Cirurgiã-Dentista Magda Pierin, Coordenadora da Saúde Bucal, “as atividades foram positivas, principalmente por destacar a importância dos hábitos saudáveis para as crianças, especialmente na escola que é um lugar por excelência para o desenvolvimento da educação em saúde”.

