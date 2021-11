Saúde 10/11/2021 11:39 Novembro Azul: ação voltada à saúde do homem é realizada em Alta Floresta A Prefeitura de Alta Floresta, através da Secretaria de Saúde realizará no próximo dia 18 de novembro uma ação direcionada à saúde da população masculina. A ação irá acontecer ao mesmo tempo em quatro unidades de saúde. Será disponibilizado: consulta médica, coleta de exames de rotina, teste rápido de hepatite, avaliação odontológica e atualização de cartão de vacina. Os postos que serão ofertados os atendimentos: PSF 5 Cidade Alta, Posto Ana Neri, PSF Vila Nova e PSF Universitário. O horário de atendimento será das 18 às 22 horas. Novembro azul

Novembro Azul é uma campanha de conscientização que acontece todos os anos com o objetivo de orientar o público masculino para os cuidados com a saúde, alertando sobre a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para receber os atendimentos de saúde voltados para o público masculino é necessário a apresentação de um documento oficial com foto e cartão do Sus.

