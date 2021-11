Saúde 18/11/2021 07:06 MT Esporte Vacinas da Pfizer chegam a Alta Floresta e já estarão disponível nessa quinta Foto: Divulgação Na última semana o avião que trazia as vacinas da Pfizer para Alta Floresta e região acabou não pousando no município por conta do mau tempo. Depois de sobrevoar o espaço aéreo por alguns minutos e não conseguir pousar, ele retornou para capital do estado. Isso acabou comprometendo toda agenda de vacinação para a D2 contra a Covid19. Durante os últimos dias a procura foi imensa na central de vacinação que funciona no Ginásio Pezão. No final da tarde dessa quarta (17) as vacinas chegaram ao município via terrestre e já estará disponível a partir dessa quinta (18). Aqueles que tem agendado a sua D2 da vacina Pfizer, podem procurar a central de vacinação das 07h30 as 10h30 e das 13h30 as 16h30. Lembrando que de acordo com o último boletim epidemiológico da covid19 emitido nessa quarta (17), Alta Floresta soma 11269 casos acumulados tendo sido recuperados 10887. Os casos ativos somam 231 e os suspeitos 89. Ao todo, o município registra 151 óbitos.

