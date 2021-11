Saúde 25/11/2021 06:59 Arão Leite/J. Cidade Hemocentro de Alta Floresta volta a convocar doadores de sangue Uma demanda alta e constante. É assim a realidade do Banco de Sangue do município de Alta Floresta, que volta a convocar doadores para coleta de mais bolsas de sangue e de todos os tipos. Atendendo não apenas o Hospital Regional de Alta Floresta, mas todas as unidades particulares do município e região do Vale Tapajós, a Unidade de Coleta e Transfusão se preocupa com o período de final de ano quando estatisticamente a demanda cresce e muitas vezes o estoque acaba sendo comprometido. “E nós precisamos não é de um tipo ou outro. Precisamos de todos”, comentou a enfermeira Lucielle Lirio. Uma parceria com empresas e instituições tem ajudado a melhorar o estoque, mas a enfermeira diz que todos os dias o Banco de Sangue precisa de mais voluntários. Por isso, neste dia 25 de novembro, Dia do Doador, a servidora volta a fazer um apelo para que mais pessoas procurem a UCT e agendem a doação que é feita em horário comercial durante a semana.

