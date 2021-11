Saúde 27/11/2021 08:44 G1MT Duas cidades de MT confirmam surto de doença em crianças A Secretaria de Saúde de Jaciara, a 148 km de Cuiabá, emitiu um alerta de surto da doença conhecida como doença mão-pé-boca, que causa graves lesões no corpo. Outras cidades da região sudeste também estão com muitos registros. Em Primavera do Leste, também foi emitido alerta por causa da alta quantidade de casos da síndrome. A Secretaria de Saúde do município divulgou que de outubro a novembro foram registrados 76 casos. A síndrome mão-pé-boca é altamente contagiosa e afeta na maioria dos casos crianças com menos de 5 anos de idade. A doença tem esse nome porque causa lesões nessas partes do corpo das crianças infectadas. A vigilância epidemiológica de Rondonópolis informou que passou recentemente o rastreio dos casos na cidade e que o município não tem nenhum caso notificado confirmado. A doença 'Mão-pé-boca' é causada por um vírus que provoca infecção no sistema digestivo e também pode causar as estomatites, uma espécie que afeta a mucosa da boca. Em Jaciara, o setor de epidemiologia divulgou que foi constatado um surto da síndrome. Até o momento foram notificados 20 casos, mas a prefeitura disse que já tem conhecimento de vários outros registros.

