Saúde 09/12/2021 06:23 Dor crônica nas costas: quando procurar um especialista? Sintoma pode ser ocasionado por diferentes razões e, por isso, deve ser investigado. Foto: Freepik A dor nas costas é um problema comum que pode ser causado por diferentes fatores e, por isso, não deve ser negligenciada. Quando o sintoma é isolado e pontual, costuma desaparecer sozinho e de forma rápida, o que pode indicar que foi originado por uma circunstância momentânea. No entanto, se o problema persiste ou é associado a outro sinal, deve ser investigado. A lombalgia é a dor que atinge a região lombar, parte inferior das costas. De acordo com o Ministério da Saúde, ela pode se manifestar de forma aguda ou crônica. No primeiro caso, o paciente sente uma dor intensa e súbita, geralmente, ocasionada por má postura ou excesso de força para carregar objetos pesados. Já a lombalgia crônica é observada como uma dor menos intensa, porém constante. Embora, a princípio, o sintoma possa parecer inofensivo, é importante buscar a avaliação de um médico especialista em coluna. Isso porque a lombalgia aguda, se não cuidada, pode evoluir para o quadro crônico. Além disso, o Ministério da Saúde alerta que outras doenças podem estar associadas a essa categoria de dor, tais como inflamação, infecção, hérnia de disco, artrose, entre outros. Já a dor na parte superior das costas pode indicar desde uma tensão muscular até problemas respiratórios. Por isso, é preciso analisar se há outros sintomas associados à queixa. Caso sim, a recomendação das autoridades de saúde é sempre buscar orientação médica. Considerando a estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que oito em cada dez pessoas já tiveram ou ainda terão dores na coluna, buscar o auxílio médico especializado também é uma forma de evitar o desenvolvimento de problemas mais graves. Diagnóstico e tratamento O diagnóstico sobre o motivo da dor nas costas em um paciente é dado por meio de avaliação clínica e exames de imagem, como ressonância magnética e tomografia computadorizada. O tratamento irá variar conforme o quadro apresentado. Para os casos de lombalgia aguda, são indicados medicamentos que aliviam a dor, repouso e compressas. Após a crise, é preciso tratar a origem do problema. Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), a má postura ainda é a principal causa desse tipo de queixa, por isso, pode ser indicada a fisioterapia e o trabalho de correção postural. No caso da forma crônica da lombalgia, recomenda-se acompanhamento médico contínuo. É importante checar se o problema está relacionado a outra doença que deve ser tratada de forma específica, como a artrose e a hérnia de disco. Já no caso de doenças respiratórias, o médico responsável irá auxiliar a respeito do tratamento adequado. Prevenção contra dor nas costas Realizar atividade física regular e orientada, evitar carregar excesso de peso, ter cuidado com a postura no dia a dia e ter um colchão apropriado para a coluna são formas de prevenção contra dor nas costas, segundo o Ministério da Saúde. A SBOT recomenda, ainda, realizar pausas durante o estudo ou o trabalho, de modo a evitar ficar muito tempo na mesma posição. Nesses intervalos, orienta fazer alongamentos para aliviar tensões e fortalecer a musculatura. Manter a alimentação saudável, controlar o peso e não fumar são medidas adicionais que contribuem para as boas condições de saúde.

