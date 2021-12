Saúde 14/12/2021 04:27 Hospital Geral de Cuiabá alerta gestantes para prevenção com as IST’s Com o intuito de aumentar a prevenção, atualmente, cada mês é destinado a uma ou mais doenças e uma cor, para facilitar a associação e adesão aos cuidados. O mês de dezembro, traz a cor vermelha para alertar a população sobre prevenção, assistência e promoção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV/AIDS e demais Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). De acordo com o ginecologista do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá, Alexandre Maitelli, a data traz um alerta sobre a gravidade destas doenças, principalmente, em gestantes. “A mais conhecida das IST's é a AIDS, causada pelo vírus HIV, mas existem outras doenças que são transmitidas através do ato sexual e que podem comprometer não apenas a saúde da gestante, mas também trazer complicações para o bebê antes e depois do nascimento”. Maitelli destaca que é importante lembrar que as IST’s podem ser adquiridas antes e mesmo durante a gravidez. Por isso é tão importante fazer um bom acompanhamento de pré-natal, realizando todos os exames para a detecção precoce dessas doenças, em especial a sífilis. A sífilis é uma doença causada por uma bactéria podendo afetar o feto. Nos adultos, a sífilis tem sintomas que podem evoluir de feridas genitais e manchas no corpo, febre, mal-estar e até lesões na pele, nos ossos e nos sistemas nervoso e cardiovascular, podendo também desenvolver quadros semelhantes à demência e à depressão. Já nos bebês, os efeitos são: malformações, microcefalia, comprometimento do sistema nervoso, sequelas na visão, nos músculos, coração e fígado, até abortamento ou morte ao nascer, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). O exame para detectar a doença é obrigatório em vários momentos do pré natal, e pode ser realizado em, pelo menos, três momentos: primeiro, segundo e terceiro trimestres da gestação, no parto ou em casos de aborto. O parceiro da gestante também deve ser testado. Caso a infecção seja detectada, o tratamento deve ser iniciado para evitar a transmissão da sífilis para o bebê. Os casais que estão planejando ter filhos devem cuidar de sua saúde e manter os exames de detecção de IST's atualizados, antes mesmo da gestação. Outra doença sexualmente transmissível é a gonorreia e traz riscos para o desenvolvimento do bebê. É uma doença silenciosa, já que cerca de 50% dos casos são assintomáticos. Os bebês que são contaminados podem desenvolver meningite, problemas nas articulações e infecções oculares que podem levar à cegueira. Durante a gestação, a doença também eleva os riscos de aborto, parto prematuro e infecções no útero e no líquido amniótico. Maitelli afirma que a melhor forma de se proteger contra as IST’s é usando camisinha em todas as relações sexuais, até mesmo durante a gravidez. “As mulheres e os homens não devem se envergonhar em falar sobre o assunto com o seu médico, porque quanto mais informações obtiverem mais conscientes estarão para a prevenção. As IST's durante a gravidez trazem muitos riscos para a mãe e bebê. Quanto antes iniciar o tratamento, menores serão os riscos de complicações e mais protegidos ficam”, disse o médico. Outra doença que pode acometer a gestante é o Herpes genital. Esta pode ser transmitida para o feto durante a gestação ou no momento do parto. Os riscos de contaminação do bebê são maiores quando a mulher manifesta a doença pela primeira vez no terceiro trimestre da gravidez, pois não há tempo para a produção de anticorpos maternos para protegê-lo. As crianças contaminadas com herpes genital podem ter complicações como retardo do crescimento fetal, infecções do sistema nervoso, microcefalia, malformações e hepatite. Apesar de não ter cura, é possível tratar a herpes genital com medicações antivirais e proteger o bebê. "Muito mais importante que o tratamento de todas essas doenças é o entendimento da existência delas e os cuidados para evitá-las" finaliza Maitelli.

