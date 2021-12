Saúde 20/12/2021 09:55 Joanice de Deus/Diário de Cuiabá Mato Grosso não tem data para iniciar vacinação de crianças Saúde do Estado aguarda norma técnica do Ministério da Saúde para editar resolução de Comissão Intergestores Bipartite e definir estratégias de vacinação das crianças Com a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças de cinco a 11 anos, a expectativa agora fica por conta do início de imunização dessa faixa etária. Porém, as famílias de Mato Grosso vão precisar esperar mais um pouco. De acordo com o secretário de Estado de Saúde (Ses-MT), Gilberto Figueiredo, ainda não há previsão de data ao menos a curto prazo ou reserva de doses específicas para começar a vacinação do grupo. “Ainda não há doses disponíveis para isso. O Ministério da Saúde (MS) ainda não fez a aquisição para a imunização dessa faixa etária, pois é uma posologia especial, diferente da dose para adultos. O Ministério da Saúde deve editar norma técnica a respeito disso e assim que fizer aquisição vai disponibilizar para os estados”, disse. Após, conforme Figueiredo, a Secretaria de Estado de Saúde (Ses-MT) vai editar uma resolução por meio da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), consequentemente, definir as estratégias de vacinação contra a doença para os menores de 12 anos. Assim, os municípios devem aguardar as normas da CIB. Figueiredo frisou que, como o órgão federal ainda não fez a aquisição das doses específicas, o início da imunização dessa população deve demorar um pouco para começar, ou seja, não deve ocorrer ainda neste ano. “Mas, nós torcemos para que seja o mais rápido possível por que imunizar a nossa população infantil é importante em que pese elas não sofram tanto com a Covid, mas elas podem transmitir e a gente precisa fechar o certo ao vírus”, afirmou em entrevista à imprensa. A liberação da imunização de crianças menores de 12 anos pela Anvisa foi anunciada na quinta-feira (16), após avaliação técnica do pedido submetido pela farmacêutica no dia 12 de novembro passado. A dosagem para esse público será ajustada e menor (um terço) do que aquela utilizada em adolescentes. Segundo a Anvisa, a formulação da vacina para crianças será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas), com pelo menos 21 dias de intervalo entre as doses. A proposta também é ter frascos diferentes. “A tampa do frasco da vacina virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas. Para os maiores de 12 anos, a vacina, que será aplicada em doses de 0,3 mL, terá tampa na cor roxa”, informou. A vacina da Pfizer é um dos quatro imunizantes contra a doença aplicados no país, além da AstraZeneca, Coronavac e Janssen. A dose da Pfizer é a única, até o momento, com autorização para uso em crianças e adolescentes no país. A vacina já foi aprovada para o público pela Agência Europeia de Medicamentos (EMA), pela Agência Americana Food and Drug Administration (FDA) e pelo governo de Israel. Após a decisão da Anvisa, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao ser questionado por jornalistas se a vacinação das crianças começaria neste ano, respondeu com indagações: “Quantos dias faltam em 2021? Vocês acham que tem? Quanto tempo a Anvisa demorou para dar um posicionamento acerca dessas doses?”, disse. Segundo Queiroga, ainda haverá "uma discussão ampla" com cientistas, sociedade civil e Conselho Nacional de Justiça (CNJ) antes do início da imunização do grupo. “É preciso ser feita uma análise. A avaliação da Anvisa é uma avaliação, a avaliação feita pela câmara técnica do ministério é outra avaliação. O ministério vai discutir amplamente esse assunto com a sociedade”. O diretor-presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, rebateu a afirmação do ministro informando que “não se trata apenas de uma decisão dos comitês técnicos da agência com seus mais de 20 anos de experiência”. Segundo Torres, as sociedades médicas também “deram a segurança para promulgar a decisão feita com base técnica”. “E o que esperamos agora é uma análise o mais rápida possível (por parte do ministério)”, disse. Em comunicados enviados à imprensa, a Pfizer disse que pode fazer ajustes no terceiro contrato assinado com o governo brasileiro no dia 29 de novembro, que prevê a entrega de 100 milhões de doses da sua vacina para 2022.

