Saúde 27/12/2021 18:52 MT registra 5 mortes e 336 casos de covid em três dias Mato Grosso registrou nos últimos três dias (25, 26 e 27 de dezembro), 336 novos casos de covid-19. Ao todo, cinco óbitos foram registrados no acumulado. Os dados são do Portal Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), desta segunda-feira (27). O número consolidado de óbitos é de 14.046 e 556.653 casos confirmados. Os números têm recuado, mostrando o sucesso da campanha de vacinação contra a doença. Este cenário, embora positivo, não significa que os cuidados possam ser deixados de lado. O estado possuí uma criança internada com covid-19. A taxa de ocupação de UTI Pediátrica é de 5,88%, tendo 17 leitos disponíveis. Já com relação aos adultos internados, MT tem 58 adultos em UTIs devido às complicações da doença. Atualmente, o Estado possui 103 leitos de UTIs exclusivos para tratamento de pacientes covid-19 disponíveis. Estes leitos estão espalhados em hospitais públicos, cuja disponibilidade foi pactuada por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Já os pacientes internados em estado moderado, em leitos de enfermaria, são 62 no total, sendo 32 em leitos pactuados. O número total de leitos de enfermaria é de 505. Resumidamente, já são 540.880 pessoas recuperadas da doença, 1.201 estão em monitoramento, sendo que 225 pacientes estão internados.

