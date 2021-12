Saúde 29/12/2021 13:55 Lucione Nazareth/VGN União repassa R$ 1,2 milhão para manutenção de leitos em MT exclusivos para pacientes com coronavírus Alta Floresta será um dos municípios que irá receber para manutenção de leito no Hospital Regional Em meio a nova onda de Covid-19, o Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira (30.12) portaria autorizando a liberação, em caráter excepcional, de R$ 1.249.459,20 milhão para custeio de leitos em Mato Grosso para atendimento exclusivo dos pacientes com coronavírus. De acordo com a publicação, ao todo serão custeados 84 leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar (LSVP) - estrutura mais simples que uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)-, e voltado ao recebimento de pacientes que não estão em estado grave da doença, mas que necessitam de suporte de oxigênio. A manutenção envolve leitos em 22 municípios de Mato Grosso, entre eles 10 no Hospital São Lucas de Lucas do Rio Verde, 10 no Hospital de referência Saúde da Família Dr Antônio dos S Muniz em Rondonópolis, sete no Hospital Regional de Alta Floresta, seis no Hospital Vale do Guaporé em Pontes e Lacerda, seis no Hospital Regional de Colíder, seis no Hospital Municipal Santo Antônio Aripuanã, e seis no Hospital Regional de Água Boa. Além destas, o Ministério da Saúde irá repassar recursos para custeio e manutenção de um leito de Suporte Ventilatório Pulmonar no Hospital Municipal e Pronto-Socorro de Várzea Grande.

