Saúde 01/01/2022 16:58 MT registra 1 morte e 51 novos de casos de Covid-19 O estado de Mato Grosso registrou 1 morte e 51 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Com a atualização, a região chega ao total de 14.057 vítimas da pandemia e 557.939 casos confirmados da doença, cujo primeiro registro foi em março de 2020. Os dados constam no Painel Covid-19 deste sábado, 1º de janeiro. Atualmente, há 75 pessoas internadas em estado grave no estado, todas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Destas, 67 estão em unidades públicas, enquanto outras 8 ocupam leitos particulares. A quantidade de pacientes representa 39,18% de ocupação. Com a redução do número de casos e controle da pandemia, o Estado fechou boa parte dos leitos, mesmo assim, a taxa de ocupação continua baixa devido ao atual controle. Ao todo são 204 leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O documento também mostra que Mato Grosso possui 1 criança em estado grave. Todos os casos pediátricos que necessitem de UTI são encaminhados ao Centro Referência Covid-19 de Cuiabá, o antigo Pronto-Socorro Municipal. Já em relação aos pacientes em situação estável, o estado possui 69 ao todo, sendo 45 em leitos pactuados e 24 em hospitais particulares. Mato Grosso possui 541.503 pessoas recuperadas da doença, 1.840 cumprindo isolamento domiciliar e 240 internadas por complicações da doença.

Voltar + Saúde