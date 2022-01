Saúde 05/01/2022 12:08 Só Notícias/Cleber Romero (foto: Robson de Almeida/assessoria) Secretaria reativa Centro de Triagem para atender sintomas gripais e Covid em Peixoto de Azevedo A secretaria municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop) reativou, ontem à tarde, o Centro de Triagem da Covid — no prédio onde ainda será inaugurada à Unidade de Pronto Atendimento — ao lado do Hospital Regional, no bairro Alvorada. O secretário municipal de Saúde, Gilberto Cavalheiro detalhou, em entrevista ao Só Notícias, que somente na 2ª feira, das 17h às 22h foram atendidas mais de 200 pessoas. “Dessas, 16 testaram positivo para Covid. Devido ao excesso de procura por atendimento nas unidades de Saúde, resolvermos reativar Centro de Triagem para centralizar esses atendimentos de sintomas gripais”. Cavalheiro afirmou que deverá ocorrer um pico ainda mais forte nos próximos dias de atendimento por conta das festividades de final de ano. “Estávamos tendo nos últimos dias casos isolados de Covid. Agora, voltou a ter aumento muito forte. Esses números devem subir nos próximos dias. As pessoas não se preocuparam em se cuidar durante as festividades. Ocorreu um afrouxamento das medidas de biossegurança e o resultado é esse agora”. Para reabrir Centro de Triagem da Covid, a secretaria definiu emergencialmente uma equipe médica. “Faremos a contratação de mais dois médicos para fazer o atendimento da população. Teremos um pico forte por conta das festividades e temos que estar preparados”. Em Sinop, conforme Só Notícias já informou, a secretaria municipal de Saúde organizou uma estrutura diferenciada para atender a população que apresentar sintomas gripais. A partir de hoje, funcionarão 24 horas a policlínica do bairro Menino Jesus, a Unidade Covid Primaveras e a Unidade Básica de Saúde, no bairro Maria Vindilina II. O mesmo modelo foi adotado durante o período de recesso, que terminou, ontem.

