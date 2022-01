Saúde 10/01/2022 18:03 MT registra 16 mortes, maior número já registrado nos últimos 4 meses Mato Grosso registrou 16 mortes por covid e 1.317 novos casos de pessoas infectadas nas últimas 24 horas. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou 14.102 óbitos e 565.246 casos confirmados do novo coronavírus desde o começo da pandemia, em abril de 2020, até esta segunda-feira, 10 de janeiro. Este é o maior número de mortes registrado em um único dia desde 13 de setembro, quase quatro meses atrás, quando Mato Grosso registrou 18 mortes causadas pela doença. Atualmente, há .117 pessoas internadas em estado grave no estado, todas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A quantidade de pacientes representa 54,97% de ocupação. Com a redução do número de casos e controle da pandemia, o Estado fechou boa parte dos leitos. Mesmo assim, a taxa de ocupação continua baixa devido ao atual controle. Ao todo são 194 leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O documento também mostra que Mato Grosso possui 3 crianças em estado grave. Todos os casos pediátricos que necessitem de UTI são encaminhados ao Centro Referência Covid-19 de Cuiabá, o antigo Pronto-Socorro Municipal. A taxa de ocupação pediátrica é de 18,75%. Já em relação aos pacientes em situação estável, Mato Grosso possui 128 ao todo, sendo 75 em leitos pactuados e 53 em hospitais particulares. Mato Grosso possui 543.247 pessoas recuperadas da doença, 7.293 cumprindo isolamento domiciliar e 357 internadas por complicações da doença

