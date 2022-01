Saúde 11/01/2022 08:18 Estadão Mato Grosso ALERTA: Internações em UTIs de MT aumentam 70% em uma semana O número de pacientes internados em enfermarias também registrou um aumento. Em uma semana, as internações subiram 91% CFM | Wikicommons Mato Grosso registrou um aumento de 67,14% no número de pacientes internados em estado grave nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) na última semana. No dia 3 de dezembro, segunda-feira, eram 70 pessoas internadas em estado grave. Nesta segunda, 10 de janeiro, 117 estão internados, segundo dados do Painel Epidemiológico da Covid-19 da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT). O estado possui 194 leitos pactuados, sendo 177 adulto e 17 pediátricos. Atualmente 94 pessoas estão internadas e a taxa de ocupação de leitos adultos é de 54,97%. Com relação a leitos pediátricos, Mato Grosso possui 3 crianças internadas e a taxa de ocupação é de 18,75%. Nesta segunda, o número de leitos disponíveis é de 76. O número de pacientes internados em enfermarias também registrou um aumento. Em uma semana, as internações subiram 91%. No dia 3 de janeiro, 67 pacientes estavam internados em enfermarias de hospitais pactuados. Atualmente, 128 estão internados. O número de enfermarias pactuadas é de 505. Do total de pacientes internados em enfermarias pactuadas, cerca de 75, 54 estão com covid-19 e outros 21 com suspeita. Desde o início da pandemia, em abril de 2020, Mato Grosso registrou 565.246 casos de covid-19. Desses, 543.247 estão recuperados, 357 internados atualmente e 7.293 em monitoramento. O número de óbitos chegou a 14.102, segundo dados atualizados do Painel Epidemiológico.

Voltar + Saúde