Saúde 11/01/2022 17:03 MT registra 8 mortes e mais de 2.111 casos de covid Mato Grosso registrou 8 mortes por covid e 2.111 novos casos de pessoas infectadas nas últimas 24 horas. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou 14.110 óbitos e 567.357 casos confirmados do novo coronavírus desde o começo da pandemia, em abril de 2020, até esta terça-feira, 11 de janeiro. Atualmente, há 126 pessoas internadas em estado grave no estado, todas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A quantidade de pacientes representa 59,74% de ocupação. Com a redução do número de casos e controle da pandemia, o Estado fechou boa parte dos leitos. Mesmo assim, a taxa de ocupação continua baixa devido ao atual controle. Ao todo são 194 leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O documento também mostra que Mato Grosso possui 3 crianças em estado grave. Todos os casos pediátricos que necessitem de UTI são encaminhados ao Centro Referência Covid-19 de Cuiabá, o antigo Pronto-Socorro Municipal. A taxa de ocupação pediátrica é de 60,00%. Já em relação aos pacientes em situação estável, Mato Grosso possui 134 ao todo, sendo 67 em leitos pactuados e 67 em hospitais particulares. Mato Grosso possui 567.357 pessoas recuperadas da doença, 8.677 cumprindo isolamento domiciliar e 372 internadas por complicações da doença.

