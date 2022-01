Saúde 15/01/2022 13:28 www.correiobraziliense.com.br OMS recomenda mais três remédios contra a covid-19 São dois novos tratamentos contra a covid-19, elevando para cinco o total de fármacos recomendados com esse objetivo (crédito: Ernesto BENAVIDES / AFP) A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou dois novos tratamentos contra a covid-19, elevando para cinco o total de fármacos recomendados com esse objetivo. Em um relatório publicado na revista The British Medical Jounal (BMJ,) os especialistas da agência indicam como opções terapêuticas eficazes contra o novo coronavírus um tratamento à base de anticorpos sintéticos (sotrovimab) e um medicamento utilizado contra a poliartrite reumatoide (baricitinib). Os autores, porém, enfatizam que as drogas não são indicadas para todos os infectados pelo Sars-CoV-2. O sotrovimab é recomendado para aqueles sem gravidade, mas com alto risco de hospitalização. O baricitinib, por sua vez, deve ser usado em indivíduos com covid grave ou crítica, além de administrado junto com corticoides. Nesses pacientes, a terapia "melhora a taxa de sobrevivência e reduz a necessidade de se submeter à ventilação mecânica", indica o texto. A OMS já recomenda a prescrição de anticorpos sintéticos, vendidos com o nome Ronapreve, de antagonistas da interleucina 6 (tocilizumab e sarilumab) e de corticoides. A agência afirma tomar as decisões tendo como base resultados de ensaios clínicos. Por essas regras, foram rejeitadas a injeção de plasma, a ivermectina e a hidroxicloroquina.

Voltar + Saúde