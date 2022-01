Saúde 15/01/2022 17:38 MT - Atualização traz redução de mortes e 1.453 novos casos O Painel Covid-19 deste sábado, 15 de janeiro, apresenta redução no número de mortes causadas pelo novo coronavírus em Mato Grosso. Na sexta-feira, 14, eram 14.122 óbitos, enquanto a nova atualização mostra 14.120. Os motivos para esta redução ainda não foram esclarecidos pelo Governo do Estado. Em relação ao número de novos casos, nas últimas 24 horas, Mato Grosso confirmou 1.453 pessoas infectadas pelo vírus, chegando ao montante de 576.467 casos desde que a pandemia chegou ao estado, em março de 2020. O surgimento da variante ômicron, com alto potencial transmissivo, somado às festividades de fim de ano fez com que o número de novos casos disparasse nas últimas semanas. Apesar de as vacinas contra a doença se mostrarem eficazes e reduzirem drasticamente os óbitos, o grande número de pessoas infectadas e a desativação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) fez com que o percentual de ocupação saltasse ligeiramente. Com 194 leitos de UTI pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a ocupação já está em 79,31%, com apenas 36 vagas disponíveis para atender aos pacientes com agravamento da doença. São 138 pessoas em estado grave, recebendo atendimento em leitos públicos. Além desses, ainda há 24 pacientes internados em UTIs particulares. Ao todo, são 162 pacientes nesta situação. Nas últimas 24 horas também houve o agravamento de uma criança com covid-19. Até esta sexta, duas crianças estavam internadas em leitos de UTI. Neste sábado, são três crianças nesta situação. São 17 hospitais públicos com leitos pactuados para atender pacientes covid. Destes, cinco já não possuem nenhuma vaga disponível. São eles o Hospital Estadual Santa Casa, Regional de Peixoto de Azevedo, Universitário Julio Muller, Vale do Guaporé e o Metropolitano. Em relação aos leitos de enfermaria, são 206 pacientes internados, sendo 105 em leitos do SUS, que dispõe de 505 vagas no total. Com isso, a taxa de ocupação está em 22%. No momento, há 14.022 pessoas com a doença conhecidamente ativa. O painel mostra que dos 576 mil registros confirmados, 547.584 se curaram.

