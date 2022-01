Saúde 17/01/2022 17:50 Mato Grosso registra 11 mortes e 2.089 casos em 24 horas Foto: Reprodução A pandemia de covid-19 continua se alastrando por Mato Grosso e nesta segunda-feira (17) o estado registrou 11 mortes e 2.089 novos casos da doença em um intervalo de 24 horas. Além do número alto de novos infectados, o número de internação pela covid também está elevado. Mato Grosso tem 234 pacientes internados em enfermarias e 168 internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Com a atualização, o estado chega ao número de 579.926 casos confirmados e 14.134 mortos pela doença. O aparecimento da variante ômicron, juntamente com às festividades de fim de ano, aumentaram exponencialmente o número de infectados pela covid-19. Apesar de a vacinação ter se mostrado vital para diminuir o número de óbitos, a desativação dos leitos de UTI exclusivos fez com o que o percentual de ocupação ficasse elevado com a nova alta de casos. Com 204 leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), Mato Grosso está com 72,38% desses leitos ocupados, com apenas 50 vagas disponíveis para atender os pacientes nos estágios mais graves da infecção. No estado esse total é 131 adultos e 7 crianças internadas. Dos 17 hospitais com disponibilidade de leitos para covid, três estão com a capacidade máxima de ocupação, sendo eles o Hospital Estadual Santa Casa, o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo e o Hospital Vale do Guapore, no município de Pontes e Lacerda. No momento, Mato Grosso possui 549.463 recuperados da doença e 15.128 em monitoramento.

