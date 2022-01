Saúde 19/01/2022 08:52 Sinop: Agendamentos liberados para crianças de 05 a 11 anos com comorbidades A Prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, liberou o agendamento para vacinação contra Covid-19 em crianças com idades entre 5 a 11 anos e que apresentem algum tipo de deficiência permanente ou comorbidades. O agendamento pode ser feito no link: https://vacina.sinop.mt.gov.br/ . A princípio, serão ofertadas 930 vagas, correspondente a quantidade de doses recebidas nesta primeira remessa. A primeira data disponível é quarta-feira (19), às 8h.

Neste momento, apenas a UBS Paraíso será ponto de vacinação para este público. A unidade, que já é usada exclusivamente para vacinação contra Covid-19, está sendo organizada e terá uma segunda entrada (lateral), específica para o público infantil, isolada da área de atendimento aos demais públicos (12 anos acima), seguindo a orientação feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A definição do público segue o recomendado na nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde. São comorbidades relacionadas no Plano Nacional de Imunização: Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão Arterial Resistente; Hipertensão arterial estágio 3; Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo; Insuficiência cardíaca; Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndromes coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênita no adulto; Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados; Doenças neurológicas crônicas; Doença renal crônica; Imunocomprometidos; Hemoglobinopatias graves; Obesidade mórbida; Síndrome de down; Cirrose hepática.

Conforme a resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/MT), o público geral estimado para vacinação entre 5 a 11 anos, em Sinop, é de 15.643 pessoas.

Diferenças na vacinação para crianças:

• A vacina contra Covid-19 não pode ser administrada de forma concomitante a outras vacinas do calendário infantil, precisando respeitar um intervalo de 15 dias.

• A vacina para crianças será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas). O intervalo entre as doses é de oito semanas. O imunizante tem dosagem e composição diferentes da que é utilizada na dose para os maiores de 12 anos.

• A tampa do frasco da vacina é na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e também pelos pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para serem vacinadas.

• A vacinação de crianças desta faixa etária ocorrerá com o acompanhamento de pais ou responsáveis. Para fins de registro, deverá ser exigido um documento oficial de identificação da criança;

- É importante apresentação de algum documento que comprove a comorbidade (diferente da vacinação do adulto, o documento não será retido).

