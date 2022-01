Saúde 20/01/2022 08:53 Jornal Mato Grosso do Norte Alta Floresta ainda não tem data para iniciar vacina em crianças Vacinação de crianças contra covid-19 (Images By Tang Ming Tung/Getty Images) Em Mato Grosso, pelo menos 5,9% do público-alvo de crianças de 5 a 11 anos devem começar a ser imunizadas contra a covid-19 nos próximos dias. São 374.148 crianças nessa faixa etária no Estado e, neste primeiro momento, 22.074 devem ser imunizadas. Porém, ainda não há uma data definida para o inicio da campanha na maioria dos municípios. O Estado recebeu 23 mil doses da Pfizer para a nova faixa etária. A prioridade no momento são crianças indígenas, quilombolas, com alguma deficiência permanente ou com comorbidades. Cada município deve preparar sua logística e calendário. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), foi estabelecido que cada cidade vai receber nessa remessa quantidades que correspondam a até 5,9% do seu público. Uma nova remessa, com mais 23 mil doses, está prevista para chegar nesta quarta-feira, 18. Grande parte dos municípios já receberam a primeira remessa da vacina. Alta Floresta recebeu 300 doses na primeira remessa de vacinas para crianças, entre 5 a 11 anos. A enfermeira Marinez, da Vigilância Epidemiológica, disse à Mato Grosso d Norte nesta tarça-feira, que o município está trabalhando para organizar o Plano de Imunização. Portanto, ainda não há uma data prevista para o início da campanha. Município recebeu 300 doses da Pfizer e está organizando o Plano de vacinação em crianças de 5 a 11 anos “Havia uma diferenciação entre o que o Ministério da Saúde e a Anvisa achavam. Mas a Anvisa liberou e nós estamos sendo preparados ainda para fazer a vacina nas crianças, e neste momento, o Ministério da Saúde já despeja as vacinas nos municípios. Mas a orientação é não fazer as coisas por pressão, nem correndo, porque precisamos ser capacitados antes de começar a vacinar”, disse a enfermeira. A profissional de saúde explica que a vacinação não deve ser iniciada antes que esteja tudo preparado. “Afinal de contas é vacinação em crianças, não pode ser em qualquer lugar, não pode ser qualquer pessoa que faça, até o ambiente é diferenciado. E todas estas informações a gente está tendo agora!”, enfatiza. Marinez observa que a equipe técnica do Estado iniciou a capacitação com os profissionais de saúde de Alta Floresta. “Alguns municípios, desesperados, já estão vacinando. Mas nós estamos procurando um local ideal e profissionais. Não tem como lançar as coisas para os pais se não estiver tudo programado. Portanto, estamos agilizando vai ser preparado o local que será feito e não temos ainda o dia que irá iniciar. Precisamos fazer as coisas com segurança”, disse. Sobre a prioridade de faixa etária para a vacina, Marinez assegura que a Secretaria de Saúde de Alta Floresta irá seguir a nota técnica do Ministério da Saúde. Primeiro serão vacinadas crianças com deficiência e comorbidades

