Uma nova campanha de doação de sangue será realizada em Lucas do Rio Verde no próximo sábado, dia 22 de janeiro. Será a 1ª edição de 2022. Os interessados em doar devem agendar horário pelo whatsapp (65) 99229-2034. As coletas serão realizadas das 7h às 11h e das 13h às 17h, no PSF X, localizado na rua Mangabeira, bairro Cerrado. É preciso apresentar documento original com foto na hora da doação. O agendamento tem como objetivo evitar aglomeração na unidade de saúde, respeitando todas as medidas de biossegurança para a realização da campanha. São poucos doadores por hora e é muito importante que as pessoas agendadas não faltem no dia da doação. Pode doar sangue qualquer pessoa que atenda os critérios:

• Estar em boas condições de saúde (se tiver sintomas gripais, adie a doação)

• Ter entre 16 e 69 anos de idade, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos, e os menores de 18 anos precisam de autorização dos pais

• Peso mínimo de 50 kg

• Estar descansado - ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas

• Estar alimentado - evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação

• Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação

• Quem já doou sangue precisa de um intervalo mínimo de três meses entre as doações para homens e quatro meses no caso de mulheres

• Pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus, que tiveram Covid-19, precisam esperar pelo menos 40 dias para doar sangue

• Quem tomou vacina da gripe aplicada pelo SUS deve aguardar 7 dias para realizar a doação

• Quem tomou vacina contra a Covid-19 (primeira, segunda ou terceira dose):

- Coronavac – esperar 48 horas para realizar a doação

- AstraZeneca, Pfizer ou Janssen – esperar 7 dias para realizar a doação Confira aqui a lista completa de restrições que causam inaptidão à doação de sangue ANTES DE REALIZAR O AGENDAMENTO. A triagem clínica é realizada todas as vezes que o candidato comparece para doar sangue, mesmo que ele já tenha feito doações anteriores. A doação dura cerca de uma hora e não traz riscos à saúde do doador. A medula repõe o sangue retirado em até 2 meses nos homens e em 3 meses nas mulheres. Cada bolsa de sangue, com 400 ml, é capaz de salvar até duas vidas. Entre os beneficiados estão vítimas de acidentes, transplantados, portadores de câncer, pacientes com problemas de coagulação, com anemia e que fizeram cirurgia. Campanhas em 2021

Lucas do Rio Verde registrou um recorde de campanhas de doação de sangue no ano passado, após realizar 12 ações mensais e coletar mais de 650 bolsas de sangue. “Antes, a gente realizava de duas a quatro campanhas anuais. Em cada uma, coletávamos cerca de 120 bolsas de sangue. Mas, em 2021, mudamos e começamos a fazer campanhas mensais, com cerca de 60 bolsas de sangue coletadas em cada ação”, explicou o responsável pela Agência Transfusional do município, bioquímico Gilmar da Silva Pereira. Todas as mais de 650 bolsas de sangue coletadas ao longo de 2021 foram destinadas ao Banco de Sangue de Sorriso, responsável por abastecer o Hospital São Lucas e outros hospitais da região. O que nos une é a solidariedade!

A campanha de doação de sangue é realizada pelo Grupo Corrente pela Vida, formado pela Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Saúde, Câmara de Vereadores, Associação Luverdense de Imprensa, Agro Baggio, FS Bioenergia, Amazônia Máquinas, Sicredi, BRF, Lojas Maçônicas e Hospital São Lucas, e em parceria com o Banco de Sangue de Sorriso.

