Saúde 22/01/2022 17:47 MT registra 2,2 mil casos novos de covid-19; doença matou 2 pessoas nas últimas 24h Após bater recordes consecutivos de casos diários de covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou neste sábado (22) mais 2.275 novas infecções. Nas últimas 24 horas, duas pessoas morreram em decorrência da doença pandêmica em mato Grosso. Com a atualização, o estado chega ao número de 596.586 casos confirmados e 14.181 óbitos pela doença. Há atualmente 24.707 pessoas infectadas sendo monitoradas pela SES, com a doença ativa. O rápido crescimento do número de casos causa pressão sobre o sistema de saúde. Neste sábado, 81,35% dos leitos de UTI estão ocupados com pacientes em tratamento de quadros graves de covid-19. Ao todo, são 157 pessoas internadas em leitos de UTI de hospitais públicos e outras 57 pessoas estão internadas em UTIs particulares. Outros 13 leitos estão reservados na ‘retaguarda’ e uma unidade se encontra bloqueada. Com isso, restam apenas 36 vagas em UTIs públicas em todo o estado. Além disso, há 8 crianças internadas em UTIs pediátricas, representando 50% de ocupação das vagas reservadas para essa faixa etária. Neste sábado, a covid-19 encerrou a trajetória de um senhor de 102 anos que morava em Cuiabá. A outra vítima é uma idosa de 79 anos, moradora de Nova Xavantina. A Secretaria de Estado de Saúde não informa se eles foram vacinados contra a covid-19. Com as festas de final de ano e o surgimento da variante ômicron, as infecções pelo novo coronavírus aumentaram abruptamente nos últimos dias. As vacinas continuam tendo eficácia com a nova variante e especialistas apontam que estão ajudando a evitar que o grande número de casos registrados diariamente evolua para quadros mais graves da doença. Diante do aumento na demanda por leitos de UTI, o governo do Estado disponibilizou 10 novos leitos exclusivos para o tratamento da covid no Hospital São Lucas, em Primavera do Leste, na última terça-feira (18) e 40 leitos no Hospital Metropolitano de Várzea Grande.

