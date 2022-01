Saúde 23/01/2022 17:15 MT registra 633 novos casos e 3 mortes por covid-19 Após um considerável período de estabilidade, Mato Grosso foi atingido pela terceira onda da pandemia de covid-19 e já amarga o medo de viver morrer de terror semelhantes às primeira e segunda onda. Nas últimas 24 horas, 633 exames tiveram resultado positivo para o novo coronavírus e três pessoas acabaram não resistindo à agressividade da doença. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), atualizados neste domingo, 23 de janeiro. Com a atualização, o estado já registra 597.219 casos confirmados e 14.184 mortes pelo novo coronavírus. Os casos aumentaram nas últimas três semanas, fruto das festividades de fim de ano, cujos perigos já haviam sido apontados pela classe científica. Neste período, os órgãos têm assistido o aumento significativo da taxa de ocupação dos leitos para atendimento a pacientes covid. Até o momento, 226 pessoas estão internadas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave por causa da doença. São 224 leitos pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que 160 estão em unidades públicas. As outras 66 pessoas estão em hospitais particulares. Com isso, a taxa de ocupação foi elevada para 84,66%, restando apenas 29 leitos disponíveis. Em relação aos leitos de enfermaria, 321 pessoas estão internadas, sendo 186 em unidades públicas e 135 em particulares. A taxa de ocupação, neste caso, está em 38%. Atualmente, 597.219 casos já foram confirmados; 557.490 foram solucionados, com cura do paciente; 706 pessoas estão internadas; 14.184 faleceram e 24.622 estão em monitoramento.

