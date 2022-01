Saúde 24/01/2022 18:13 MT registra 21 mortes por covid-19; maior perda desde agosto Mato Grosso registrou 21 mortes e 2.993 novos casos conhecidos de covid-19. Este é o maior registro de mortes desde 31 de agosto do ano passado, quando 24 pessoas perderam a vida para a doença no estado. A atualização desta segunda-feira, 24 de janeiro, eleva os números da pandemia no estado para 14.205 óbitos e 600.212 casos confirmados da doença. Os dados são do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde. O avanço da terceira onda já pressiona o sistema de saúde, que está à beira do colapso, com 85,29% de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados aos adultos com covid-19. Ao todo, são 222 leitos de UTI pactuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) destinados exclusivamente a pacientes covid-19. Desses, 217 são para o público adulto, dos quais 174 estão ocupados, restando apenas 30 vagas. Os leitos pediátricos, por sua vez, foram reduzidos para 5, sendo que já são 8 crianças internadas na UTI, três a mais da capacidade. Até semana passada, eram 17 os leitos destinados a pacientes em estado grave deste grupo específico. A redução foi constatada nesta segunda-feira e ainda não há explicação por parte do governo. Além dos pacientes do SUS, o documento ainda aponta que outras 45 pessoas estão internadas na UTI de hospitais particulares. Em relação aos leitos de enfermaria, o painel aponta que são 342 pacientes internados, sendo 185 em leitos pactuados pelo SUS. A taxa de ocupação, neste caso, está em 40%. Atualmente, 600.212 casos já foram confirmados; 559.749 foram solucionados, com cura do paciente; 741 pessoas estão internadas; 14.205 faleceram e 25.317 estão em monitoramento.

