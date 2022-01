Saúde 25/01/2022 16:30 Secretaria de Saúde proíbe visitas e limita acompanhantes de pacientes em hospitais O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, proibiu a realização de visitas e limitou o acesso de acompanhantes a pacientes internados em hospitais administrados pelo Estado em Mato Grosso. A decisão do gestor consta no decreto nº 32/2022, que circulou no Diário Eletrônico desta terça-feira (25). A medida, conforme a normativa, se dá em resposta à alta de casos de covid-19 e ocorrências de surto gripal no estado. De acordo com a norma, foram considerados os decretos vigentes que reconhecem a situação pandêmica. Além disso, a alta recente nos números da covid e o aumento da taxa de ocupação de UTIs também influenciaram na tomada de decisão. Com a implementação da medida, ficam proibidas as visitas aos hospitais sob a gestão direta do Estado em Mato Grosso, que são: Hospital Regional de Sorriso, Hospital Regional de Colíder Masamitsu Takano, Hospital Regioanal de Sinop Jorge de Abreu, Hospital Regional de Cáceres Dr. Antônio Carlos Souto Fontes, Hospital Regional de Alta Floresta Albert Sabin, Hospital Metropolitano Lousite Ferreira da Silva, Hospital Regional de Rondonópolis Irmã Elza Giovanella e Hospital Estadual Santa Casa. Para o caso dos acompanhantes de pacientes internados nas unidades, ficam autorizadas aquelas pessoas que se enquadram no grupo que pode realizar o acompanhamento expresso sob previsão legal. Dessa forma, estão autorizados acompanhantes de crianças, idosos e pessoas com deficiências. Neste tipo de situação, o revezamento dos acompanhantes se dará em casos "extremamente necessários", conforme destaca trecho do decreto.

