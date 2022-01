Saúde 26/01/2022 09:08 Brasil será primeiro país do mundo a oferecer teste rápido e gratuito para hanseníase Com 15 mil novos casos em 2021, o país é o segundo do mundo mais atingido pela doença (crédito: Marinha/ reprodução ) O Ministério da Saúde irá oferecer testes rápidos para detecção de hanseníase pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a pasta, o Brasil será o primeiro país a ofertar este tipo de exame de forma gratuita. A informação foi dada à imprensa nesta terça-feira (25/1) em evento em alusão ao Janeiro Roxo, mês de combate a doença. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) deu o aval para a inclusão dos testes neste mês. “O teste rápido para o diagnóstico é uma grande conquista, porque temos um sistema de saúde de acesso universal tão abrangente como nosso, o Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar esses exames e oferecê-los gratuitamente a nossa população. Que nós possamos fazer o diagnóstico clínico, confirmar através dos exames sorológicos e através de uma terapia adequada, fazer com que os pacientes sejam curados”, disse o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Brasil é o segundo país mais atingido pela doença. Em 2021, foram registrados 15.155 casos. No mesmo período, foram 19,9 mil casos novos de hanseníase com grau 2 de incapacidade física – o mais grave. A pandemia é um outro fator que prejudica o combate a doença. Em 2020, o Brasil registrou 35% menos casos do que em 2019, antes da pandemia. A hanseníase é provocada por uma bactéria e, na maioria das vezes, o diagnóstico é essencialmente clínico, baseado na avaliação minuciosa do paciente, especialmente de pele e nervos periféricos. Os sintomas mais frequentes são dormência e formigamento, perda de força das mãos e pés e a aparição de manchas brancas ou avermelhadas.

