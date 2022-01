Saúde 27/01/2022 17:21 Minha Cidade Nova Monte Verde inicia vacinação infantil em crianças de 5 a 11 anos A vacinação contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos começou em Nova Monte Verde no útilmo sábado (22). De acordo com a Secretaria Municipal de Sáude, foram disponibilizadas 60 senhas para a aplicação, das 07h às 13h no PSF I – João Hunka Neto. As crianças precisaram estar acompanhadas de seus pais ou responsável legal. Nesta primeira campanha está sendo priorizado aqueles que possuem deficiência, comorbidades ou que vivem em lar com pessoas de alto risco para a evolução do Covid-19. O Ministério da Saúde orienta que haja nas crianças uma observação de 20 minutos, após a aplicação da dose pediátrica, dentro do posto de vacinação. A ideia é dar mais segurança aos pais, por ser um imunizante novo. Assim como outras vacinas, a dose pediátrica também pode causar algumas reações comuns, como dor no local da aplicação, febre e sensação de mal-estar. A segunda dose para crianças de 5 a 11 anos deve ser aplicada 2 meses após a primeira. A recomendação é que haja um tempo mínimo de 15 dias entre a aplicação da vacina contra a Covid e qualquer outra vacina do calendário infantil.

Voltar + Saúde