Saúde 27/01/2022 17:53 Número de casos de covid dispara em MT e chega 6.170 em 24h; 20 pacientes morreram A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta quinta-feira (27.01), 616.657 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, sendo registrados 14.240 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. Foram notificadas 6.170 novas confirmações de casos de coronavírus no Estado. Dos 616.657 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 29.959 estão em isolamento domiciliar e 571.373 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 187 internações em UTIs públicas e 206 em enfermarias públicas. Isto é, a taxa de ocupação está em 83,11% para UTIs adulto e em 43% para enfermaria adulta. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (117.588), Várzea Grande (45.770), Rondonópolis (39.892), Sinop (28.747), Tangará da Serra (19.881), Sorriso (18.875), Lucas do Rio Verde (18.569), Primavera do Leste (17.124), Cáceres (14.093) e Alta Floresta (12.218). A lista detalhada com todas as cidades que já registraram casos da Covid-19 em Mato Grosso pode ser acessada por meio do Painel Interativo da Covid-19, disponível neste link. Sistemas instáveis Devido à instabilidade dos sistemas do Ministério da Saúde ocorrida nas últimas semanas, não foi possível atualizar os dados do Ranking da Vacinação em Mato Grosso e o número de casos e óbitos da Covid-19 no País. Os dados serão atualizados e divulgados assim que for restabelecido o acesso da SES aos sistemas do Governo Federal.

