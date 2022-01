Saúde 28/01/2022 16:04 Marcelo Carvalho | PMAF Secretaria de Saúde de Alta Floresta abre cadastro para vacinação das crianças de 05 a 11 anos A Prefeitura de Alta Floresta, por meio da Secretaria de Saúde, informa a todos os munícipes que está aberto cadastro para vacinação de crianças de 05 a 11 anos. Para realizar o cadastro, o responsável deverá ir até sua unidade de saúde de referencia (PSF) com os documentos pessoais da criança e efetuar o cadastro, que a equipe estará entrando em contato para realizar o agendamento. A SMS ainda ressalta que os critérios de vacinação infantil seguirá a nota técnica do ministério da saúde, vacinando primeiramente as crianças com 5 a 11 anos com deficiência permanente ou com comorbidades (art. 13, parágrafo quinto da Lei nº 14.124, de 10 de março de 2021);

b) Crianças indígenas (ADPF 709) e Quilombolas (ADPF 742).

c) Crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para evolução grave de COVID-19;

d) Crianças sem comorbidades, na seguinte ordem sugerida:

c.1 crianças entre 10 e 11anos;

c.2 crianças entre 8 e 9 anos;

c.3 crianças entre 6 e 7 anos;

c.4 crianças com 5 anos.

