Saúde 28/01/2022 17:30 MT registra 18 óbitos e 4.279 novos casos Mato Grosso registrou nesta sexta-feira (28), segundo a atualização diária do boletim epidemiológico às 14h58, 4.279 novos casos de covid-19 e 18 óbitos em decorrência da doença. Ao todo, são 620.936 casos confirmados e 14.258 mortes. Apesar do alto número de infectados, o Sistema Único de Saúde (SUS) ganhou um fôlego extra com a abertura de leitos nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) destinada aos adultos nos hospitais pactuados. A ocupação está em 78,91% e o número de leitos disponíveis é de 45 para adultos. Dos 10 leitos pediátricos, seis estão ocupadas e restam apenas 3 vagas para crianças infectadas e em estado grave. A taxa de ocupação é de 66,67%. Nas enfermarias o número de internados em leitos pactuados pelo SUS é de 398. Outros 202 infectados estão em leitos particulares. Cinco hospitais estão com a capacidade máxima de ocupação de leitos e outros sete estão com a ocupação em 80% ou mais. Até o momento, Mato Grosso já registrou 574.776 mil recuperados da doença, 874 estão internados e 30.830 mil estão em monitoramento domiciliar.

Voltar + Saúde