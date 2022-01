Saúde 29/01/2022 18:54 Mato Grosso registra 8 óbitos e 2.333 novos casos Mato Grosso registrou 8 óbitos e 2.333 novos casos de covid-19 nas últimas 24h. Os dados são do Boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) atualizados neste sábado (29), às 14h31. Com isso, o estado já contabiliza 14.269 mortes e 624.006 casos notificados da doença. A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 84,38%, com 216 adultos internados em estado grave nos leitos pactuados, restando 33 vagas para adultos. Além desses, outras 54 pessoas estão internadas em UTIs particulares. Dos 10 leitos pediátricos, sete estão ocupadas, um bloqueado e restam apenas 2 vagas para crianças infectadas e em estado grave. A taxa de ocupação é de 77,78%. Nas enfermarias o número de internados em leitos pactuados pelo SUS é de 205. Outros 196 infectados estão em leitos particulares. Sete hospitais estão com a capacidade máxima de ocupação de leitos e outros seis estão com a ocupação em 80% ou mais. Até o momento, Mato Grosso já registrou 577.241 recuperados da doença, 882 estão internados e 31.416 estão em monitoramento domiciliar.

