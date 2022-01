Saúde 30/01/2022 18:22 MT registra 12 mortes e 1.335 novos casos de covid-19 em 24h Ocupação dos leitos de UTI segue acima de 80% e resta apenas uma vaga para UTI pediátrica Mato Grosso registrou 12 mortes por covid-19 e 1.335 novos casos conhecidos da dooença nas últimas 24h. Os dados são do Boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), atualizado às 14h30 deste domingo (30). Com isso, o estado já contabiliza 14.281 mortes e 625.341 casos notificados da doença. A taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) está em 85,55%, com 219 adultos internados em estado grave nos leitos públicos e outras 56 pessoas internadas em UTIs particulares. Restam 31 vagas para adultos na rede pública de saúde. Dos 10 leitos de UTI pediátricos, nove estão ocupados. Resta apenas 1 vaga para crianças infectadas e em estado grave. A taxa de ocupação é de 90%. Nas enfermarias, há um total de 207 pessoas internadas em leitos pactuados pelo SUS. Outros 196 infectados estão em leitos particulares. Sete hospitais estão com a capacidade máxima de ocupação de leitos e outros seis estão com a ocupação em 80% ou mais. Até o momento, Mato Grosso já registrou 579.408 recuperados da doença, 885 estão internados e 30. 571 estão com a doença ativa, em monitoramento domiciliar.

