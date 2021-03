Saúde 06/03/2021 10:19 Mato Grosso tem explosão de casos, altas nas mortes e UTIs lotadas Nesta semana, num prazo de 24 horas, foram 2.748 novos casos. E 37 pessoas perderam a luta para a doença Foto: Reprodução Neste primeiro trimestre de 2021, o Estado Mato Grosso enfrenta um dos piores momentos da pandemia do coronavírus. A crise sanitária se agrava com o aumento no número de casos e de mortes por Covid-19 ,na medida em que cai expressivamente a disponibilidade de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria para o tratamento dos pacientes com sintomas graves. No Estado, a ocupação das vagas em UTIs pactuados pelos Sistema Único de Saúde (SUS) se aproxima dos 100%. Somente em um prazo de 24 horas (entre os dias 3 e 4), por exemplo, foram 2.748 novas confirmações de casos e 37 pessoas perderam a luta para a doença. Além disso, 462 estavam internadas em UTIs e outras 387 em enfermarias, ambos serviços disponibilizados pela rede pública. A taxa de ocupação estava, até a tarde da última quinta-feira (4), em 96,86% para UTIs e em 46% para leitos clínicos para atendimentos de adultos. Apenas 20 leitos para terapia intensiva estavam disponíveis. Para conter o avanço do vírus, consequentemente, o número de casos e mortes, o Governo do Estado emitiu o decreto estadual 836/2021. As medidas são impositivas para todo o Estado e valem por 15 dias. As regras podem ser prorrogadas, endurecidas ou flexibilizadas, conforme o resultado obtido. Dentre outras regras, o documento prevê, de segunda à sexta, proibição de todas as atividades econômicas das 19 às 5h. Aos sábados e domingos, a proibição será após o meio-dia. A exceção fica por conta das farmácias, serviços de saúde, funerárias, postos de gasolina (exceto conveniências), indústrias, transporte de alimentos e grãos, e serviços de manutenção de atividades essenciais, como água, energia e telefone. T ambém nos horários permitidos, as atividades econômicas deverão respeitar as medidas de segurança, como o uso de máscara, distanciamento e limitação de 50% da capacidade máxima do local. Já eventos podem ocorrer dentro do horário permitido, respeitado o limite 30% da capacidade do local, e número máximo de 50 pessoas. Os serviços de entrega por delivery seguem autorizados até às 23h; e toque de recolher a partir das 21h até às 5h, com proibição de circulação. Há ainda projeto de lei que prevê multa a pessoas físicas e às empresas que descumprirem as normas, bem como notificação à Polícia Civil e Ministério Público do Estado (MPE-MT). Na sexta-feira (5), o deputado estadual e médico sanitarista Lúdio Cabral (PT) reforçou a necessidade de decretar quarentena obrigatória em todo o território mato-grossense, com restrição de funcionamento das atividades não essenciais, por pelo menos 14 dias, para reduzir as taxas de transmissão da Covid-19. Para Cabral, o toque de recolher decretado pelo governador nesta semana é insuficiente e inapropriado para conter a transmissão do coronavírus. “O governador de Mato Grosso precisa, imediatamente, converter esse decreto de toque de recolher em um decreto de quarentena, por algumas razões”, avalia. O deputado observou que o vírus não circula só à noite, mas 24 horas por dia e é exatamente durante o dia que a população circula mais. “Então, o efeito do toque de recolher é muito pequeno”, diz. Além disso, ele entende que o toque de recolher tem um ranço autoritário, porque proíbe as pessoas de circularem em determinados horários. “O direito de ir e vir tem que ser preservado. Além disso, o toque de recolher tem o efeito colateral de gerar aglomerações nos serviços essenciais, como aconteceu nesta semana em supermercados”, afirmou. ATUALIZAÇÃO - Nas últimas 24 horas, a Secretaria de Saúde notificou 1.486 novas confirmações de casos de coronavírus em Mato Grosso. Nesse mesmo período, foram registradas mais 27 mortes causadas pela doença no Estado. Até agora, a doença matou 5.968 pessoas. A taxa de ocupação está em 96,45% para UTIs adulto e em 49% para enfermarias adulto. A Secretaria de Saúde notificou, até a tarde desta sexta-feira (5), 259.946 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso. Dentre os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 estão: Cuiabá (55.913), Rondonópolis (20.363), Várzea Grande (16.352), Sinop (13.207), Sorriso (10.534), Tangará da Serra (10.184), Lucas do Rio Verde (9.486), Primavera do Leste (7.695), Cáceres (5.729) e Nova Mutum (5.157).

