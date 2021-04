Nativa News

Novo coronavírus matou 1.293 mato-grossenses segundo dados dos Cartórios, que também registraram a menor variação entre nascimentos versus óbitos na história.

Março foi o mês em que a pandemia causou o maior impacto no Mato Grosso. É o que aponta o total de 1.293 óbitos registrados por Covid-19, que representaram 56% de todas as 2.166 mortes no Estado, segundo levantamento realizado nos Cartórios de Registro Civil até esta segunda-feira (12.04), demonstrando uma triste marca que simboliza o impacto do vírus na história de Mato Grosso.

Os dados constam no Portal da Transparência do Registro Civil (https://transparencia.registrocivil.org.br/inicio), base de dados abastecida em tempo real pelos atos de nascimentos, casamentos e óbitos praticados pelos Cartórios de Registro Civil do País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), cruzados com os dados históricos do estudo Estatísticas do Registro Civil, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nos dados dos próprios cartórios brasileiros.

O número de óbitos por Covid-19, que no auge da 1ª onda, em julho de 2020, chegaram a representar 36,6% dos óbitos por causas naturais no Estado, já havia dado sinais de que estava voltando a crescer em janeiro, representando 32,6% dos óbitos por doenças, mantendo uma curva de crescimento contínuo em fevereiro (33,8%). Ao atingir 56% das mortes por doenças em Mato Grosso, a Covid-19 quase dobra seu impacto no total dos óbitos naturais em relação a fevereiro passado, até então o mês mais mortal.

De acordo com André Luis Bispo, presidente da Arpen/MT, o trabalho de transparência na prestação de informações à sociedade e ao Poder Público pode auxiliar em estratégias para que a crise melhore. "O levantamento feito pelos Cartórios demonstra o crescente registros de óbitos, o que demonstra a necessidade em realizar ações que possam inibir essa crise".

Já o Brasil, que teve um total de 75.780 óbitos registrados por Covid-19 em Cartórios de Registro Civil até a última segunda-feira (12.04), também foi impactado pela triste marca que simboliza o impacto do vírus na história do País. A doença causada pelo novo coronavírus representou 48% do total de óbitos por causas naturais (mortes por doenças) no País, totalizadas em 171.211 até esta data.

Mortes x Nascimentos

Outro número impactante da pandemia em Mato Grosso se refere à comparação entre o número de nascimentos e os óbitos registrados nos Cartórios de Registro Civil. A diferença entre eles, que sempre esteve em média na casa de 2.900 mil - em média, nascem 2.900 mil crianças a mais do que a quantidade de óbitos registrados ao mês - caiu para 2.038 mil nascimentos, chegando a uma redução de quase 500 atos em relação à média histórica, e a 30% dos cerca de 3.5 mil registrados nos meses desde o início da pandemia.

A queda acontece mesmo em meio a uma "reação" das gestações no mês de março, que registrou um total de 4.584 nascimentos, 4% a mais do que fevereiro. No entanto, O aumento no número de óbitos, que chegou a 2.546 em março, impediu à volta do crescimento vegetativo da população médio no Estado.

No Brasil, a diferença entre nascimentos e óbitos, que sempre esteve em média na casa dos 137 mil - em média, nascem 137 mil crianças a mais do que a quantidade de óbitos registrados ao mês - caiu drasticamente a "apenas" 47.939 mil nascimentos, chegando a uma redução de 90 mil em relação à média histórica, e à metade dos cerca de 90 mil registrados nos meses desde o início da pandemia.

O número de óbitos registrados no mês de março de 2021 ainda pode vir a aumentar, assim como o número de nascimentos e a variação das médias e da comparação entre nascimentos e óbitos para o período, uma vez que os prazos para registros chegam a prever um intervalo de até 15 dias entre o falecimento e o lançamento do registro no Portal da Transparência. Além disso, alguns estados brasileiros expandiram o prazo legal para comunicação de registros em razão da situação de emergência causada pela COVID-19.