Vídeos 11/02/2022 06:58 Gabriel Soares | Estadão Mato Grosso Sinop notifica dois casos suspeitos de reação neurológica à vacina da Pfizer Pacientes são um adolescente de 13 anos e uma mulher de 36 anos, vacinados em 2021 A Prefeitura de Sinop recebeu nesta quinta-feira (10) informações sobre dois possíveis casos de reação neurológica ocorridos após a aplicação da vacina contra a covid-19. As reações teriam ocorrido em um adolescente de 13 anos e uma mulher de 36 anos, ambos vacinados com a versão comum da vacina Pfizer. O médico Luiz Afonso D. Matos, neurocirurgião, gravou vídeo explicando que entregou toda a documentação referente aos pacientes para que a Prefeitura de Sinop inicie o procedimento de investigação sobre o caso. Em nota, a Prefeitura afirma que os documentos assinados pelo médico sugerem “prejuízos neurológicos causadas em decorrência da aplicação do imunizante contra a Covid-19”. As ocorrências foram registradas no sistema do Ministério da Saúde, que é responsável por investigar quaisquer reações ou efeitos colaterais adversos decorrentes da aplicação das vacinas contra covid-19. Conforme a nota da prefeitura, um dos pacientes é um adolescente de 13 anos, que informou ter recebido apenas uma dose da vacina Pfizer no dia 28 de outubro de 2021. O segundo paciente é uma mulher de 36 anos, que declarou ter recebido duas doses da mesma vacina, nos dias 25 de junho e 20 de dezembro de 2021. Não há informações sobre o tipo de sequela neurológica que os pacientes desenvolveram, nem a gravidade dos casos. Segundo informações do Ministério da Saúde, foram aplicadas mais de 141,4 milhões de doses da vacina da Pfizer em todo o Brasil, o que corresponde a 56,1 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose, 44,6 milhões com a segunda e outras 39,1 milhões com a dose de reforço. Outras 1,6 milhões de pessoas receberam uma dose adicional do imunizante da Pfizer. Em Mato Grosso, a vacina da Pfizer foi a mais utilizada, com um total de 2,17 milhões de aplicações. Desse total, 1 milhão foram usadas como primeira dose, 709,9 mil na segunda dose, 425,9 mil como terceira dose e mais 23,4 mil como dose adicional. Vacina da Pfizer A Anvisa aprovou a utilização da vacina da Pfizer para crianças e adolescentes entre 12 e 15 anos, em 12 de junho de 2021. Para essa aprovação, foram apresentados estudos de fase 3, dados que demonstraram sua eficácia e segurança. Para as conclusões sobre eficácia, foram considerados 1.972 adolescentes vacinados. A eficácia da vacina observada foi de 100% para indivíduos sem evidência de infecção prévia por Sars-CoV-2, antes e durante o regime de vacinação, e 100% para aqueles com ou sem evidência de infecção prévia por Sars-CoV-2, antes e durante o regime de vacinação. No que diz respeito à segurança e, mais especificamente, a eventos cardiovasculares, foram observados casos muito raros (16 casos para cada 1 milhão de vacinados) de miocardite e pericardite após vacinação. Os casos ocorreram com mais frequência em homens mais jovens, após a segunda dose da vacina e em até 14 dias após a vacinação. Foi observado que, geralmente, são casos leves e os indivíduos tendem a se recuperar dentro de um curto período após o tratamento padrão e repouso. Não houve relatos de casos de infarto. Os alertas sobre potenciais ocorrências de miocardites e pericardites foram incluídos em bula, após as ações de monitoramento realizadas pela Anvisa. Com os dados disponíveis até o momento, não existem evidências que subsidiem ou demandem alterações da bula aprovada, destacadamente quanto à indicação de uso da vacina da Pfizer na população entre 12 e 17 anos. A administração da vacina Comirnaty em adolescentes de 12 anos ou mais está autorizada e vem ocorrendo em diversos países.

