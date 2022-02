Vídeos 11/02/2022 19:10 MT - Carreta que transportava etanol pega fogo após tombar; vídeo Uma carreta bitrem que transportava etanal pegou fogo após tombar em Barra do Bugres (164 km de Cuiabá). A via foi interditada por conta do risco de explosão. De acordo com as informações, o cargueiro seguia sentido a Cuiabá quando acabou perdendo o controle e tombando na rodovia. O acidente ocorreu por volta das 17 horas, próximo ao distrito Currupira. Nas imagens registradas por motoristas que trafegavam na via é possivel ver o veículo sendo consumido pelo fogo. Em determinado momento a gravação inclusive captura uma pequena explosão no comportimento de combustivel.

O condutor da carreta sofreu um corte na cabeça e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Uma equipes da 12º Companhia da Polícia Militar estiveve no local para prestar apoio a ocorrência. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi acionada para controlar o incêndio. (com informações do jornalista Nefe Nogueira)

