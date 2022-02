Vídeos 15/02/2022 05:54 Vídeo: Pássaros caem mortos de uma só vez no céu do México Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um bando de pássaros sobrevoa uma cidade no norte do México antes de parte dos animais caírem mortos. O incidente foi registrado na semana passada em Chihuahua, mas as imagens foram disponibilizadas pelas autoridades locais no domingo (13). A causa das mortes dos pássaros, identificados como espécimes de graúnas-de-cabeça-amarela, não foi identificada. Uma hipótese levantada por veterinários entrevistados pela agência de notícias Reuters é a de que os animais se intoxicaram com fumaça de uma chaminé. Outra, segundo os especialistas, é a de que, durante o voo baixo desta revoada, alguns deles tocaram os fios de alta voltagem da rede elétrica local. Nesta época do ano, os animais costumam migrar do norte (Estados Unidos e Canadá) para o sul (México) em busca de temperaturas mais amenas.

