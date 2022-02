Vídeos 24/02/2022 18:05 Redação I Nativa News Homem é flagrado praticando zoofilia contra cachorro de rua em Nova Monte Verde O caso foi registrado em via pública na madrugada desta segunda-feira (21) na área central do município de Nova Monte Verde. O ato foi registrado por uma testemunha que notou a atitude estranha, registrado ainda, por imagens de câmeras de segurança.

Por volta das 03h30 da manhã o homem de pouco mais de 50 anos caminha pela calçada, em determinado momento toca sua região genital e se aproxima de cães, que dormiam na calçada em frente a um estabelecimento. A testemunha registrou a cena e acionou a Polícia Militar.

O suspeito se abaixou próximo aos cães e começa a acariciar os animais. Os animais tentam sair, mas o homem insiste e acompanha os animais, promovendo os abusos. O homem foi detido pela crime de zoofilia e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis. Veja a reportagem da TV Minha Cidade de Nova Monte Verde:

Voltar + Vídeos