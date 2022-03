Vídeos 02/03/2022 15:23 Redação I Nativa News Alta Floresta: Bicho-preguiça filhote é resgatado e entregue aos cuidados da SEMA Um bicho-preguiça filhote que se encontrava na calçada que fica no entorno de uma reserva florestal (antigo parque zoobotânico), na Rua Ema Balduci Fernandes, em Alta Floresta, foi resgatado por um morador na manhã de sábado (26). De acordo com o morador Edson ele realizava caminhada, quando encontrou o animal em situação de vulnerabilidade. “Como havia alguns cães rodeando o filhote, resolvi protegê-lo e fiz uma procura nas imediações para tentar encontrar a mãe do animalzinho, sendo que não a vi. Também, a área de reserva é toda cercada por tela e a preguicinha estava na calçada, que é via pública”, reportou Edson A guarnição de serviço fez o recebimento do filhote de bicho-preguiça, que ficou abrigado na 7ª CIBM até a manhã desta quarta-feira 02, sendo alimentado com leite. O filhote foi entregue aos cuidados da unidade da 6ª Regional da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), que provavelmente encaminhará o ser silvestre para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso, em Sinop, por conta dos cuidados especiais demandados na fase inicial de desenvolvimento do pequeno ser órfão. Com informações da Seção de Comunicação Social da 7ª CIBM.

