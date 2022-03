Vídeos 07/03/2022 17:24 Folha Max Caminhão tomba em MT e carga de carne é distribuída a população; vídeo Um caminhão carregado de carne tombou na BR-170 entre o distrito de Mundo Novo e Brasnorte (580 km de Cuiabá), na madrugada do último sábado (5). Para não estragar, a carga de carne foi distribuída a populares. Segundo informações, no momento do acidente chovia muito e a pista estava escorregadia, fazendo com que o motorista perdesse o controle do veículo. De acordo com a Polícia Militar, foi feito contato com a empresa seguradora da carga e, diante da evidente demora em conseguir retirar o caminhão do local, foi autorizado que a população levasse a carga de carne, já que é altamente perecível. O motorista teve ferimentos leves, recebeu atendimento no local e foi liberado. Em menos de duas horas, toda a carga havia sido levada. Veja o vídeo:

