Vídeos 12/03/2022 11:34 MidiaNews Acidente na BR-158 deixa um morto e dois feridos; veja vídeo Um grave acidente envolvendo três veículos foi registrado por câmeras de segurança na sexta-feira (11) em Nova Xavantina. Na colisão, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas. Conforme a Polícia Civil, o acidente aconteceu na BR-158, no perímetro urbano da cidade. Os três veículos envolvidos foram uma carreta, um Gol vermelho e uma motocicleta Honda Bros. O condutor da carreta contou aos policiais que trafegava pela Avenida Ministro João Alberto, em direção ao Centro da cidade, quando o acidente aconteceu. Segundo ele, o condutor da motocicleta entrou na avenida sem prestar atenção ao fluxo de veículos. Nas imagens é possível ver que ele tenta uma conversão e é atingido em cheio pelo Gol vermelho, que seguia sentido Barra do Garças. Depois da colisão, o motociclista é jogado no chão e o condutor do Gol, que perdeu o controle da direção, vai de encontro à carreta, invadindo a pista contrária. A batida foi frontal e bastante violenta, matando o passageiro do Gol. Tanto o condutor do carro quanto o da moto tiveram ferimentos e traumas e foram encaminhados a um hospital do município. Já o motorista da carreta não sofreu lesões corporais. Veja o acidente:

Voltar + Vídeos