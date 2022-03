Vídeos 15/03/2022 14:57 Personal espanca morador de rua após flagrá-lo tendo relações sexuais com a sua esposa Uma câmera de segurança registrou o momento em que o personal trainer de 31 anos, espancou um homem em situação de rua. Isso ocorreu após ele flagrar a sua esposa tendo relações sexuais com o morador de rua dentro do carro. O caso ocorreu na rua Jardim Roriz, em Planaltina, Distrito Federal. As informações são do Metrópoles. À Polícia Civil do Distrito Federal, Eduardo relatou que a sua sogra e a esposa resolveram ajudar um homem em situação de rua. Depois de algumas horas, como a esposa não atendia o telefone, o homem resolveu procurá-la. Quando passou perto da escola Centro de Ensino Fundamental Paroquial, ele avistou o veículo da esposa estacionado. Ao se aproximar, Ele flagrou ela tendo relações sexuais com o homem em situação de rua. Achando que se tratava de um estupro, o personal trainer espancou o homem. No entanto, em depoimento, a mulher relatou que a relação foi consensual. O homem em situação de rua foi socorrido e encaminhado para um hospital da região. Ele sofreu lesões no rosto e estava com os dois olhos roxos. Apesar disso, ele passa bem. A mulher e o personal trainer foram levados para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). Segundo os agentes, o marido responderá por lesão corporal.

