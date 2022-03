Vídeos 17/03/2022 16:04 Reporter-MT MT - Raio provoca incêndio em usina de etanol e forma enorme nuvem de fumaça Uma usina de geração e bioenergia, que produz etanol hidratado anidro e açúcar cristal, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (17), em Nova Olímpia (207 km de Cuiabá). Bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. Moradores da região gravaram diversos vídeos que mostram a forte fumaça no local, que podia ser vista a quilômetros de distância. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do município trabalharam no combate ao incêndio. A suspeita é de que um raio tenha provocado o fogo, que não deixou feridos. Ainda não há detalhes do prejuízo à usina. Veja vídeos:

Voltar + Vídeos